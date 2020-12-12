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0:02   12 Декабря 2020
Политика

США и Канада не станут открывать границы из-за пандемии до 21 января

США и Канада не станут открывать границы из-за пандемии до 21 января

Правительства США и Канады договорились продлить режим запрета на необязательные поездки между обеими странами.

Канадский министр безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр заявил, что такие меры носят обязательный характер для безопасности граждан Канады и США. Срок окончания запрета пересечения границы в обе стороны продлится вплоть до 21 января.

Американо-канадская граница закрылась 21 марта. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, ограничительные меры сохранятся до тех пор, пока власти обоих государств не будут уверены в стабилизации ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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#сша #канада #американо-канадская граница

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