США и Канада не станут открывать границы из-за пандемии до 21 января

Правительства США и Канады договорились продлить режим запрета на необязательные поездки между обеими странами.

Правительства США и Канады договорились продлить режим запрета на необязательные поездки между обеими странами.

Канадский министр безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр заявил, что такие меры носят обязательный характер для безопасности граждан Канады и США. Срок окончания запрета пересечения границы в обе стороны продлится вплоть до 21 января.

Американо-канадская граница закрылась 21 марта. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, ограничительные меры сохранятся до тех пор, пока власти обоих государств не будут уверены в стабилизации ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции.