Бабицкий объяснил, зачем Киев завел в тупик минские переговоры по Донбассу

Спустя год после Парижского саммита не выполнено почти ничего, из того, о чем договорились лидеры Украины, РФ, Германии и Франции. И это не удивительно, учитывая, что Зеленский сразу после подписания итогового коммюнике заявил, что не будет его выполнять.

Спустя год после прошедшего в Париже 9 декабря 2019 года саммита в «нормандском формате» не выполнено почти ничего, из того, о чем договорились лидеры Украины, России, Германии и Франции. И это не удивительно, учитывая, что Зеленский сразу после подписания итогового коммюнике заявил, что не будет его выполнять.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий, напоминая, что в подписанном по итогам Парижского саммита документе Минские соглашения назывались основной для продолжения работы нормандского переговорного формата.

Однако президент Украины Владимир Зеленский еще в Париже в ходе итоговой пресс-конференции, практически сразу после подписания коммюнике, заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным по-разному смотрят на проблему контроля над границей. Хотя в Минских соглашениях четко прописано, что граница с Россией будет передана под контроль Киева только после проведения в Донбассе местных выборов и после внесения в украинскую Конституцию поправок о предоставлении Луганской и Донецкой народным республикам особого статуса.

Таким образом Зеленский сразу дал понять, что Киев продолжит настаивать на том, чтобы поменять местами порядок выполнения пунктов Минских соглашений. Позже, уже в Киеве, Зеленский прямо заявил, что не станет пересекать «красные линии», которые обозначили ему праворадикалы, протестовавшие во время проведения нормандского саммита в Париже.

В дальнейшем минский переговорный процесс окончательно зашел в тупик, так как и президент Зеленский, и представители его команды, и члены делегации Киева в ТКГ (трехсторонней контактной группе), включая главу делегации Леонида Кравчука, неоднократно говорили о необходимости пересмотреть и переписать Минские соглашения. В частности, они настаивают на том, чтобы исключить из соглашений все политические обязательства Киева перед Донбассом.

Более чем через полгода, после прошедшего в декабре Парижского саммита, в июле 2020 года, в Донбассе наконец была реализована договоренность о прекращении огня, отмечет Бабицкий.

В преддверии местных выборов украинская сторона больше не могла отвергать предложения российской делегации о совместном инспектировании линии соприкосновения, и о запрете на диверсионно-разведывательные операции и нанесение ответных ударов без приказа высшего командования. Желая получить дополнительные голоса в восточных регионах Украины, Киев согласился на предложения Москвы, и установленное в середине л5ета перемирие с переменным успехом держится до сих пор. Однако периодические прифронтовые участки все же подвергаются артиллерийским обстрелам.

Также частично Украина выполнила условие об обмене задержанными лицами до конца 2019 года. В декабре прошлого года обмен по принципу «всех на всех» действительно состоялся, но после него новых обменов не проводилось. Республики отказываются обсуждать этот вопрос пока в переговорном процессе не появится прогресса в выполнении политических пунктов Минских соглашений.

Все остальное относится к разряду невыполненного, отмечает Бабицкий.

К разряду тех самых «красных линий», которые нельзя пересекать, Киев отнес договоренности о разминировании, разведении сил и вооружений на трех дополнительных участках на линии соприкосновения, о создании новых КППВ, о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины и об интеграции в украинское законодательство «формулы Штайнмайера».

Теперь, заключает Бабицкий, в Киеве ждут января 2021 года, когда в США должна пройди инаугурация Джо Байдена, хотя его победа на президентских выборах в США еще не является окончательной. Однако в Киеве уверены, что появление Байдена в Белом доме каким-то образом усилит украинские позиции в переговорном процессе по Донбассу. И это, по словам журналиста, объясняет, зачем украинская сторона с таким упорством заводила в тупик Минский переговорный процесс.

Напомним, 9 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем микроблоге Twitter совместное фото с президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сделанное на переговорах в Париже. Фотографию Зеленский сопроводил подписью, в которой выразил надежду на достижение мира в Донбассе.