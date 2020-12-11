СМИ: советский сексолог Лев Щеглов умер в Петербурге

Заболевший коронавирусной инфекцией сексолог Лев Щеглов умер в возрасте 74 лет. Последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ.

Заболевший коронавирусной инфекцией сексолог Лев Щеглов умер в возрасте 74 лет. Последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ.

Щеглов был известным советским сексологом, психотерапевтом и врачом высшей квалификационной категории. Популяризацией сексуального просвещения он начал заниматься с 1990-х годов. Щеглов был частым гостем программ "Адамово яблоко", "Синие страницы" и "Спросите у доктора Щеглова".

Он был ректором Национального института сексологии в Петербурге и академиком Национальной академии ювенологии. Под его авторством вышло большое количество книг, научно-популярных статей и публикаций на тему сексологии и психоанализа.