Пушков рассказал о политическом значении бунта штатов в США

Последняя попытка действующего президента США Дональда Трампа оспорить итоги выборов, вряд ли приведет к успеху, вне зависимости от того, насколько справедливы доводы восемнадцати взбунтовавшихся штатов.

Последняя попытка действующего президента США Дональда Трампа оспорить итоги выборов, вряд ли приведет к успеху, вне зависимости от того, насколько справедливы доводы восемнадцати взбунтовавшихся штатов.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Однако, несмотря на обреченность этой попытки, по словам Пушкова, она имеет огромное политическое значение.

«Во-первых, не сторонние наблюдатели, а власти двух десятков штатов США во главе с Техасом ставят под вопрос итоги голосования, — отмечает сенатор. — Это уже не списать на твиты неуравновешенного Трампа и эмоциональные выпады его недовольных фанатов. Все куда глубже».

Во-вторых, поданный Техасом иск указывает на то, что в США вместо демократии, о которой так любят рассуждать сторонники Джо Байдена, имеет место «беспардонная манипуляция», рассуждает Пушков. Разве можно говорить о «демократическом волеизъявлении», если половина страны не собирается признавать объявленные результаты выборов?

В-третьих, эти иски говорят о том, что раскол в США перешел в новое качество, ведь расколы бывают разные.

«Бунт 18 (а по некоторым данным — 20 штатов) придает этому расколу институциональный характер. Байдена не готовы признать президентом не просто граждане, пусть и многочисленные, а властные институты на уровне многих штатов. Это беспрецедентно», — подчеркивает Пушков.

И в конце концов своими исками непокорные штаты испортили Байдену политический триумф. Впереди у него скомканная из-за эпидемии коронавируса и оспариваемая инаугурация. И президентство будет не лучше, заключает Пушков.