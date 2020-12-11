Маринченко: "Северный поток — 2" будет построен в течение нескольких месяцев

Сроки завершения строительства "Северного потока — 2" на сегодняшний день в большей степени зависят от логистики, технических возможностей трубоукладчика, а также погодных условий.

Сроки завершения строительства "Северного потока — 2" на сегодняшний день в большей степени зависят от логистики, технических возможностей трубоукладчика, а также погодных условий.

Трубоукладчик "Фортуна" в пятницу начал процесс укладки недостроенного участка "Северного потока — 2". Дмитрий Маринченко, директор агентства Flitch, выразил уверенность, что в ближайшие месяцы проект будет реализован.

"Скорее всего, завершение строительства теперь — вопрос нескольких месяцев, но не факт, что строительство удастся завершить до конца года", — рассказал Маринченко.

Он считает, что "Газпрому" удалось возобновить работы по строительству благодаря согласованию всех юридических вопросов, связанных с укладкой.