SpaceX отложила старт ракеты Falcon 9 за полминуты до запуска двигателей

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником SXM-7 был отменен за 30 секунд до начала работы его двигателей. Такое решение было принято компанией SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником SXM-7 был отменен за 30 секунд до начала работы его двигателей. Такое решение было принято компанией SpaceX.

Причины отмены запуска ракеты-носителя неизвестны. Однако ранее старт уже был отложен на час из-за неблагоприятных погодных условий вблизи пусковой площадки.

Ближайшая попытка запуска спутника запланирована не ранее 13 декабря. В SpaceX заявили о необходимости проведения дополнительных наземных испытаний систем.