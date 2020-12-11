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22:02   11 Декабря 2020
Технологии

SpaceX отложила старт ракеты Falcon 9 за полминуты до запуска двигателей

SpaceX отложила старт ракеты Falcon 9 за полминуты до запуска двигателей

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником SXM-7 был отменен за 30 секунд до начала работы его двигателей. Такое решение было принято компанией SpaceX.

Причины отмены запуска ракеты-носителя неизвестны. Однако ранее старт уже был отложен на час из-за неблагоприятных погодных условий вблизи пусковой площадки.

Ближайшая попытка запуска спутника запланирована не ранее 13 декабря. В SpaceX заявили о необходимости проведения дополнительных наземных испытаний систем.

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#falcon 9 #spacex #ракета-носитель

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