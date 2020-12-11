21:07 11 Декабря 2020Политика
Британский политик поджег руку во время рабочей конференции
Сотрудник администрации Лондона Том Слейх случайно поджег руку в ходе онлайн-конференции. Видео с инцидентом политик опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
Сотрудник администрации Лондона Том Слейх случайно поджег руку в ходе онлайн-конференции. Видео с инцидентом политик опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
Ситуация произошла во время переговоров с одним из комитетов города. В совещании принимали участие около 30 человек. Запись также транслировалась в свободном доступе. Пострадавший участник онлайн-встречи сопроводил пост следующим текстом:
"Сегодняшний день прошел совершенно не так, как я надеялся", — заявил он.
Сотрудник пытался зажечь свечу, однако случайно поджег бумагу на столе и себя. В результате инцидента, у политика обгорели пальцы. По его словам, удалось избежать серьезных травм, погрузив руку в холодную воду.