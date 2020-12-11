Британский политик поджег руку во время рабочей конференции

Сотрудник администрации Лондона Том Слейх случайно поджег руку в ходе онлайн-конференции. Видео с инцидентом политик опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Сотрудник администрации Лондона Том Слейх случайно поджег руку в ходе онлайн-конференции. Видео с инцидентом политик опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Ситуация произошла во время переговоров с одним из комитетов города. В совещании принимали участие около 30 человек. Запись также транслировалась в свободном доступе. Пострадавший участник онлайн-встречи сопроводил пост следующим текстом:

"Сегодняшний день прошел совершенно не так, как я надеялся", — заявил он.

Сотрудник пытался зажечь свечу, однако случайно поджег бумагу на столе и себя. В результате инцидента, у политика обгорели пальцы. По его словам, удалось избежать серьезных травм, погрузив руку в холодную воду.