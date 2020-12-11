Путину понравилась идея создания археологического заповедника в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин оценил идею создать археологический заповедник на Охтинском мысе в Петербурге.

Российский лидер Владимир Путин оценил идею создать археологический заповедник на Охтинском мысе в Петербурге.

С такой инициативой к нему обратились на встрече с членами СПЧ. Идея создать археологический заповедник на Охтинском мысе в Петербурге очень хорошая, отметил Владимир Путин. Однако это предложение нужно обсудить с властями Северной столицы, добавил президент РФ.

На территории Охтинского мыса находится объект культурного наследия федерального значения. Сейчас идет подготовка к реализации проекта нового общественного пространства, которое должно расположиться на этом месте. Предполагается, что археологические памятники Охтинского мыса, которые относятся к периоду до основания Петербурга, будут сохранены.