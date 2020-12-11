Вице-премьер РФ рассказал об отношении Путина к мосту на Сахалин

Отношение президента России Владимира Путина к строительству моста на Сахалин меняется. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев в беседе с журналистами.

Отношение президента России Владимира Путина к строительству моста на Сахалин меняется. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев в беседе с журналистами.

По его словам, сначала проект моста на Сахалин вызывал множество вопросов, так как на первоначальном этапе не было проектной документации и обоснования.

Трутнев объяснил, что решение с инвестициями, которые нужны для моста на Сахалин, может принять только глава государства. Сейчас нельзя сказать, когда и какое именно решение примет Владимир Путин. Однако вице-премьер считает, что отношение российского лидера к проекту постепенно меняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что строительство моста на Сахалин будет экономически целесообразно только в случае соответствующего грузопотока.