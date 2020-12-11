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20:52   11 Декабря 2020
Политика

Сторонники Меркель и главы МИД Германии займут новые дипломатические посты

Сторонники Меркель и главы МИД Германии займут новые дипломатические посты

Сторонники немецкого канцлера Ангелы Меркель и руководителя МИД ФРГ Хайко Мааса за год до выборов в парламент Германии получат новые должности в дипломатической сфере.

По информации издания Der Spiegel, советник Меркель по вопросам внешней политики Ян Хеккер, участвующий в организации переговоров членов "нормандского формата", станет послом ФРГ в Китае.

Руководитель бюро главы немецкого МИД Катарина Шташ будет руководить постпредством при ООН в Женеве, а статс-секретарь внешнеполитического ведомства Германии Антье Лендертсе станет постоянным представителем ООН в Нью-Йорке. Об этом проинформировали дипломатические источники журналистов.

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