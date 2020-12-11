В Подмосковье рассказали, как отметить Новый год в ресторане без проблем

Жители Московской области, которые хотят посетить кафе и рестораны в новогодние праздники, должны будут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус.

Жители Московской области, которые хотят посетить кафе и рестораны в новогодние праздники, должны будут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус.

Правило ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Оно будет действовать с 31 декабря текущего года по 10 января будущего года. Информация об этом содержится в постановлении, которое он подписал. Документ опубликован на официальном портале субъекта России.

Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания, после описания которых следует обратиться за медицинской помощью.