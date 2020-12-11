Песков рассказал о многогранных отношениях России и Германии

Отношения РФ с Германией носят многогранный характер, вследствие чего любое взаимодействие и контакты приветствуются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отношения РФ с Германией носят многогранный характер, вследствие чего любое взаимодействие и контакты приветствуются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, как глава Российской Федерации Владимир Путин относится к визиту представителей оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Москву.

Песков объяснил, что эта поездка была не по линии президента России. Владимир Путин может быть просто не информирован о том, что АдГ делает какие-либо спорные и противоречивые заявления, сказал представитель Кремля.

У РФ с Германией многогранные отношения, поэтому приветствуются контакты на уровне обществ, политических партий и других направлений, заключил Дмитрий Песков.