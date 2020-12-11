Перечислены открытые для путешествий россиян страны

Россия открыла границы с 18 странами. В большинство из них туристы могут поехать для встречи Нового года.

Россия открыла границы с 18 странами. В большинство из них туристы могут поехать для встречи Нового года.

Государственные границы Российской Федерации, по состоянию на 11 декабря, официально открыты с 14 странами. В их числе Белоруссия, Абхазия, Турция, Танзания, ОАЭ, Сербия, Южная Корея, Эфиопия и другие. В каждую из них россияне могут полететь с целью туризма.

Полеты по международным направлениям разрешены из 11 городов России. В их числе Москва, Жуковский (Подмосковье), Санкт-Петербург, Самара, Казань, Новосибирск, Уфа и другие. Для того, чтобы отправиться в путь, россиянам необходимы сведения о том, что в их организмах отсутствует коронавирусная инфекция.