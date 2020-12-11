20:33 11 Декабря 2020Армия
Американские В-52 провели полеты на Ближнем Востоке для "сдерживания" Ирана
Пентагон направил стратегические бомбардировщики В-52Н на Ближний Восток для демонстрации силы Ирану. Об этом заявили в Центральном командовании США.
Пентагон направил стратегические бомбардировщики В-52Н на Ближний Восток для демонстрации силы Ирану. Об этом заявили в Центральном командовании США.
Отмечается, что американские самолеты совершили 36-часовой пролет с авиабазы Барксдейл в Луизиане до Ближнего Востока для "сдерживания агрессии" Тегерана. В ведомстве утверждают, что потенциальный противник должен понимать, что ни одно государство в мире "не готово и не способно развернуть дополнительные боевые силы перед лицом угрозы".
"Беспосадочная миссия с минимальным уведомлением была призвана подчеркнуть приверженность военных США региональным партнерам", — добавили в Центральном командовании.