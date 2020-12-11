Россия рассмотрит нового кандидата на пост посла Молдавии

Депутат от Партии социалистов в Молдавии Владимир Головатюк получил предложение стать послом в России. Об этом заявил президент республики Игорь Додон.

Депутат от Партии социалистов в Молдавии Владимир Головатюк получил предложение стать послом в России. Об этом заявил президент республики Игорь Додон.

Головатюк занимает должность председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Додон заявил, что даже противники социалистов признают в депутате профессионала и хорошего политика. Вследствие чего действующий лидер Молдавии направил запрос в Россию для утверждения кандидатуры посла. По мнению Додона, Владимир Головатюк сможет вывести отношения с Москвой на новый уровень, сообщают местные СМИ.

На днях бывший посол Молдавии в РФ Андрей Негуца был отозван. Это случилось из-за того, что таможенники предотвратили попытку контрабанды медицинских препаратов. Злоумышленники хотели перевести анаболики на машине с номерами молдавского посольства.