В ВСУ при помощи беспилотников пытаются поймать дезертира в Донбассе

Военное руководство украинских войск использует беспилотники для поиска дезертира, который сбежал с позиций ВСУ в Донбассе с оружием, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Военное руководство украинских войск использует беспилотники для поиска дезертира, который сбежал с позиций ВСУ в Донбассе с оружием, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Побег одного из военнослужащих был замечен командиром 1 десантно-штурмового батальона 80 бригады ВСУ в районе Станицы Луганской, отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, военное руководство приступило к активным поискам беглеца, объявив план "Перехват".

Батальон был поднят по тревоге, неподалеку от населенного пункта появились новые блокпосты, а патрули были значительно усилены, подчеркнул представитель НМ Луганской Народной Республики. По его словам, военнослужащие совместно с полицейскими разыскивают дезертира в домах мирных жителей. Кроме того, ВСУ были задействованы БПЛА для поимки беглеца.