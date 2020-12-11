Sohu: Пекин надеется, что Москва поделится с ним новейшими ЗРК С-500

Китай рассчитывает на то, что его хорошие отношения с Россией позволят ему купить новейшие системы ПВО С-500, несмотря на решение Москвы не продавать их никому на протяжении ближайших десяти лет.

Китай рассчитывает на то, что его хорошие отношения с Россией позволят ему купить новейшие системы ПВО С-500, несмотря на решение Москвы не продавать их никому на протяжении ближайших десяти лет.

Эксклюзивный перевод материала, опубликованного в китайском издании Sohu, в пятницу приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

Новейший российский ЗРК С-500 «Прометей» успешно прошел испытания и совсем скоро будет запущен в серийное производство и встанет в России на вооружение. При этом Россия уже заявила, что намерена использовать «Прометей» исключительно для защиты собственных территорий, и не собирается экспортировать новую разработку в другие страны. Но одна страна все же рассчитывает стать исключением и получить сверхсовременную ракетную систему, пишет автор материала.

Зенитный ракетный комплекс пятого поколения С-500 «Прометей» способен помимо обычных аэродинамических целей сбивать также гиперзвуковые ракеты, МБР и даже цели, находящиеся в 300 километрах над земной поверхностью.

Возможности данной ракетной системы серьезно беспокоят западные страны, которые не обладают подобным вооружением.

«Россия как военная держава никогда не прекращала исследования и разработку новых видов оружия, особенно в ракетном секторе, — пишет китайский журналист. — США и Россия конкурировали в военной сфере с советских времен, и сегодня известие о том, что российские С-500 успешно прошли испытания и скоро будут запущены в серийное производство, вызывает сильное беспокойство у США».

При этом аналитики Sohu отмечают, что системы ПВО предыдущего поколения С-400 «Триумф» Россия продает разным странам, в том числе и союзникам США. Не так давно «Триумф» купила даже Турция, которая входит в НАТО. Кроме того, интерес к этой системе проявляет Индия.

Таким образом, тот факт, что у России появилась модернизированная версия этой эффективной ракетной системы является предметом особой гордости для Москвы, и поводом зависти со стороны других стран, отмечает автор.

Многие страны хотели бы получить для своей защиты и новейшие системы С-500. Но лишь одно государство считает, что сможет, используя свои хорошие отношения с Россией, убедить ее поделиться «Прометеем» до истечения объявленного десятилетнего запрета на его экспорт.

«Ранее Россия озвучила свою позицию, заявив, что готова поделиться технологиями с восточными державами, чтобы помочь им в развитии военной мощи», – напоминает китайский журналист.

Поэтому в Китае, где уже есть российские системы С-400, надеются, что смогут приобрести и систему следующего поколения, тем более, что это неприятно удивило бы Соединенные Штаты Америки.

«Эксперты говорят, что, если Китай получит помощь от России, это, несомненно, нанесет огромный удар по США и Индии», — отмечает автор.

Ведь Индия, несмотря на ее хорошие отношения с Россией, не отказывается и от партнерских связей с американцами, а это не очень хороший сигнал для Москвы. Возможно, поэтому у Индии пока нет даже С-400, хотя Нью-Дели проявляет интерес к российскому вооружению.

При этом между Китаем и Индией имеются свои спорные вопросы, напоминает автор в заключение. И это может быть еще одной причиной того, почему Пекин спешит обзавестись «Прометеем» раньше, чем Россия начнет экспортировать эти системы в другие страны.

Однако, пока нет никаких сведений о том, что Россия собирается продать С-500 хоть кому-нибудь.