Главную елку России везут в Кремль из Подмосковья

Новогоднюю елку, которая разместится на Соборной площади Кремля, начали транспортировать в столицу из Подмосковного Наро-Фоминска.

Новогоднюю елку, которая разместится на Соборной площади Кремля, начали транспортировать в столицу из Подмосковного Наро-Фоминска.

Дерево срубили 9 декабря и погрузили в специальный новогодний автопоезд, водитель которого по традиции надел костюм Деда Мороза.

В этом году для украшения центральной площади России была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Ее нашли среди 50 деревьев, которые росли в 19 областных лесничествах. Отбор начался еще летом и длился несколько месяцев. Его проводила специальная комиссия.

После установки елку в течение нескольких дней будут украшать. Наряженной она простоит примерно до середины января. После прошлого Нового года дерево убрали 18-го числа.