Председатель ЦИК РФ проведет итоговую встречу со СМИ 23 декабря

Итоговая встреча председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой с журналистами состоится 23 декабря.

Итоговая встреча председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой с журналистами состоится 23 декабря.

Государственный деятель на встрече с представителями СМИ подведет итоги 2020 года. Более точное время и формат проведения мероприятия будут известны позже, говорится в Telegram-канале Центризбиркома России. О деталях пресс-конференции оповестят дополнительно.

Председатель ЦИК также планирует 16 декабря провести заседание комиссии. После заседания планируется пресс-конференция в онлайн-формате, так как из-за работы в дистанционном режиме журналисты "не имели возможности напрямую задавать вопросы".