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20:22   11 Декабря 2020
Политика

Председатель ЦИК РФ проведет итоговую встречу со СМИ 23 декабря

Председатель ЦИК РФ проведет итоговую встречу со СМИ 23 декабря

Итоговая встреча председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой с журналистами состоится 23 декабря.

Государственный деятель на встрече с представителями СМИ подведет итоги 2020 года. Более точное время и формат проведения мероприятия будут известны позже, говорится в Telegram-канале Центризбиркома России. О деталях пресс-конференции оповестят дополнительно.

Председатель ЦИК также планирует 16 декабря провести заседание комиссии. После заседания планируется пресс-конференция в онлайн-формате, так как из-за работы в дистанционном режиме журналисты "не имели возможности напрямую задавать вопросы".

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#россия #цик #памфилова

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