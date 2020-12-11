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20:18   11 Декабря 2020
Политика

Соловей рассказал, на каких условиях Киев сможет вернуть Донбасс

Соловей рассказал, на каких условиях Киев сможет вернуть Донбасс

Донбасс может вернуться в состав Украины, но только на приемлемых для ДНР и ЛНР условиях, заявил профессор Валерий Соловей в прогнозе на 2021 год.

Профессор Соловей верно предсказал события 2020 года. Прогнозом на 2021 год он поделился в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам профессора, киевские власти трезво оценивают военные возможности ДНР, ЛНР и своей армии. Не исключено, что Донбасс может вернуться в состав Украины, но только на тех условиях, которые будут приемлемы для жителей республик. Сейчас такая риторика не устраивает Киев, говорит Соловей.

В 2021 году вопрос с Донбассом, вероятнее всего, не разрешится и останется в "тлеющей точке", заключил профессор.

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#донбасс #украина #соловей

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