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20:13   11 Декабря 2020
Общество

Медики Нью-Йорка выявили необычные симптомы коронавируса у детей

Медики Нью-Йорка выявили необычные симптомы коронавируса у детей

Странные симптомы коронавирусной инфекции нашли у детей в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Медики отметили, что обычно маленькие пациенты болеют коронавирусом в легком или бессимптомной форме. Но в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) COVID-19 вызывает воспалительную реакцию в некоторых тканях и органах.

Это могут быть сердце, глаза, мозг. Американские ученые провели исследования, в результате которых выяснили, что в подавляющем большинстве случаев (83%) дети имели изменения на коже или в слизистых оболочках. У многих наблюдались красные глаза или опухший язык.

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#дети #симптомы #коронавирус

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