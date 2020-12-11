20:13 11 Декабря 2020Общество
Медики Нью-Йорка выявили необычные симптомы коронавируса у детей
Странные симптомы коронавирусной инфекции нашли у детей в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета.
Странные симптомы коронавирусной инфекции нашли у детей в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета.
Медики отметили, что обычно маленькие пациенты болеют коронавирусом в легком или бессимптомной форме. Но в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) COVID-19 вызывает воспалительную реакцию в некоторых тканях и органах.
Это могут быть сердце, глаза, мозг. Американские ученые провели исследования, в результате которых выяснили, что в подавляющем большинстве случаев (83%) дети имели изменения на коже или в слизистых оболочках. У многих наблюдались красные глаза или опухший язык.