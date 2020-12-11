"Политический Нострадамус" рассказал о теплых отношениях РФ и Белоруссии

Россия и Белоруссия сохранят теплые отношения, заявил профессор Валерий Соловей, которого называют "политическим Нострадамусом" из-за точности прогнозов.

Россия и Белоруссия сохранят теплые отношения, заявил профессор Валерий Соловей, которого называют "политическим Нострадамусом" из-за точности прогнозов.

Соловей ранее предсказал многие события, которые сбылись в 2020 году. Профессор озвучил прогноз на будущий год в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словами, между Москвой и Минском останутся теплые отношения. Многое будет зависеть от поведения РФ в белорусском кризисе, однако "украинский сценарий" все равно не состоится. Москва ведет себя очень грамотно, не вмешиваясь в дела Минска, что идет на пользу сохранению дружеских отношений между странами. Сотрудничество России и Белоруссии разорвать не получится, считает Соловей.