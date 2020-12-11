Путина удивило многообразие полов в некоторых странах мира

Президента РФ Владимира Путина удивило количество полов у людей в некоторых странах. Об этом он заявил на встрече с членами СПЧ.

Президента РФ Владимира Путина удивило количество полов у людей в некоторых странах. Об этом он заявил на встрече с членами СПЧ.

По его словам, между свободой слова, распространением информации и ответственностью за это существует тонкая грань. Президент отметил, что названия некоторых полов даже невозможно выговорить. Ситуация, которая наблюдается в ряде стран, считается неприемлемой для России. Общество РФ основано на фундаментальных ценностях, добавил Путин. Кроме того, Российская Федерация имеет свою культуру и историю.

Ранее Владимир Путин рассказал о работе страны в сфере технологий. Москва имеет все шансы, чтобы обогнать зарубежные интернет-платформы.