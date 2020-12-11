Мэр Одессы Труханов попал в больницу из-за коронавируса

Глава Одессы Геннадий Труханов госпитализирован в инфекционную больницу из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сам мэр 11 декабря.

Глава Одессы Геннадий Труханов госпитализирован в инфекционную больницу из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сам мэр 11 декабря.

Труханов рассказал о положительном тесте на COVID-19 два дня назад, после чего ушел на самоизоляцию. В пятницу мэра Одессы госпитализировали. Сейчас ситуация находится под контролем благодаря врачам и медперсоналу, подчеркнул глава украинского города на своей странице в социальной сети Facebook.

Всего с начала пандемии на Украине выявили 872 228 новых случаев коронавирусной инфекции. Полностью COVID-19 побороли 480 348 человек, 14 755 граждан скончались. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта.