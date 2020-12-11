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19:48   11 Декабря 2020
Политика

Российский сенатор рассказал о попытках Запада сдержать РФ санкциями

Российский сенатор рассказал о попытках Запада сдержать РФ санкциями

Западные страны стараются сместить Россию с геополитического пространства как конкурента. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Ранее Великобритания и США ввели новые санкции в отношении чеченских политиков и силовиков.

По словам Климова, ограничительные меры вводятся не для того, чтобы "наказать" Россию за некоторые действия. Запад старается препятствовать развитию страны и убрать ее с геополитического пространства. Политик в эфире телеканала "Вместе РФ" отметил, что оппоненты намерены оказывать давление во всех сферах, в том числе в политической, военной и экономической.

Ограничения нельзя назвать санкциями, ведь они вводятся в одностороннем порядке. Кроме того, подобные действия противоречат международному праву, добавил Климов.

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#россия #сша #санкции

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