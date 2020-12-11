Аналитик Валерий Соловей спрогнозировал рост доходов россиян

Историк и политический аналитик Валерий Соловей озвучил новые пророчества на 2021 год. О том, чего ждать россиянам, он рассказал на радио.

Историк и политический аналитик Валерий Соловей озвучил новые пророчества на 2021 год. О том, чего ждать россиянам, он рассказал на радио.

Соловей уже завоевал доверие граждан, когда с большой точностью спрогнозировал тяжелую ситуацию, вызванную пандемией. В 2020 году все с нетерпением ждали следующее предсказание.

Ведущий поинтересовался, вырастут ли доходы населения в ближайшие 12 месяцев. Соловей в эфире радио "Комсомольская правда" с сожалением заметил, что окончания экономического кризиса ждать не стоит. Однако он обнадежил слушателей, сказав, что небольшое экономическое оживление в стране все-таки произойдет. Финансовый провал, вызванный коронавирусом, не позволит сделать большой скачок, но ситуация начнет налаживаться.

По поводу доходов профессор сказал, что они, согласно статистике, начнут расти. Но стоит помнить и об изменении цен, так что карманы все равно не будут набиты туже, чем сегодня.