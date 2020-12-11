Мужчина заплатит штраф после "дефиле" в суде в костюме ку-клукс-клановца

Житель Псковской области решил "удивить" судей и прийти на заседание в костюме ку-клукс-клановца. Его признали виновным в административном правонарушении.

Житель Псковской области решил "удивить" судей и прийти на заседание в костюме ку-клукс-клановца. Его признали виновным в административном правонарушении.

Мужчина в Псковской области решил устроить "шоу" в зале суда и пришел туда в костюме ку-клукс-клановца, об этом пишет telegram-канал Mash.

Любитель необычных нарядов живет в городке Невель. У него постоянно возникают конфликты с органами власти — он оспаривает вменяемые ему штрафы, паясничает и записывает все это на камеру. В последний раз злоумышленник получил повестку в суд, потому что приходил в магазин без маски. В ответ на это злоумышленник решил надеть на себя простыню в стиле ку-клукс-клана и отправился на разбирательство в суд.

"Эффектный" наряд не помог избежать наказания — мужчину обязали выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.