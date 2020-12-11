Политик Лисовский выступил против употребления "искусственного" мяса

Искусственное мясо является наиболее опасным, чем животноводство. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил экс-сенатор Совфеда РФ Сергей Лисовский.

Искусственное мясо является наиболее опасным, чем животноводство. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил экс-сенатор Совфеда РФ Сергей Лисовский.

Бывший член Совета Федерации считает, что популярность заменителей животных продуктов навязана российскому потребителю. Лисовский убежден, что обстановка в мире не улучшится, если люди перейдут на экологичные продукты. По его мнению, такие товары несут более серьезный вред здоровью, нежели свинина.

"Зачастую, не всегда, конечно, но по моему пониманию, минимум 50 процентов всех этих экологических вещей гораздо более опасны и вредны, чем те вещи, которые они заменяют", — говорит экс-сенатор.

Политик убежден, что мода на искусственное мясо навязана производителями Европы и Соединенных Штатов.