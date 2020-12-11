"Блестяще передано все происходящее": Шугалей о биографических фильмах

Максим Шугалей и Самер Суэйфан по дороге на родину оценили посвященные им биографические фильмы. Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан по дороге на родину оценили посвященные им биографические фильмы. Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Во время долгого перелета из Ливии в Россию социологи успели посмотреть кинокартины "Шугалей" и "Шугалей-2" и отметили достоверность изложенных фактов. Максим Шугалей рассказал, что его действительно три раза водили на расстрел и приносили "протоколы допроса" на арабском языке, требуя их подписать, передает ФАН.

"Блестяще передано то, что происходило с нами на самом деле. Разве что… условия содержания на самом деле хуже", — цитирует слова социолога президент ФЗНЦ.

Малькевич добавил, что продолжит добиваться освобождения и других удерживаемых в ливийской "Митиге" пленников. В тюрьме все еще находится сын бывшего министра иностранных дел Ливии Мохаммеда Треки, которого арестовали за предложение помочь в переговорах по дальнейшей судьбе россиян.