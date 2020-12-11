Киев пригрозил украинскому телеканалу за показ мультфильма РФ

Украинские власти вынесли местному телеканалу предупреждение из-за показа российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы".

Украинские власти вынесли местному телеканалу предупреждение из-за показа российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы".

По мнению киевских властей, картина якобы нарушила требования лицензии и действующего законодательства. По факту была проведена проверка.

Киеву не понравилось, что главным героем мультфильма является российский актер Александр Михайлов.

Список персон нон-грата Украины опубликован в августе 2015 года. В него попали известные российские деятели культуры, искусства, представители российского шоу-бизнеса. В него входят Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Валерия, Олег Газманов и другие.