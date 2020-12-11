19:22 11 Декабря 2020Политика
Киев пригрозил украинскому телеканалу за показ мультфильма РФ
Украинские власти вынесли местному телеканалу предупреждение из-за показа российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы".
Украинские власти вынесли местному телеканалу предупреждение из-за показа российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы".
По мнению киевских властей, картина якобы нарушила требования лицензии и действующего законодательства. По факту была проведена проверка.
Киеву не понравилось, что главным героем мультфильма является российский актер Александр Михайлов.
Список персон нон-грата Украины опубликован в августе 2015 года. В него попали известные российские деятели культуры, искусства, представители российского шоу-бизнеса. В него входят Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Валерия, Олег Газманов и другие.