Поданные Украиной иски в Гаагу против России начинают разваливаться

Основной причиной, по которой разваливаются судебные претензии Украины к России по поводу «агрессии», является отсутствие скоординированной позиции.

Основной причиной, по которой разваливаются судебные претензии Украины к России по поводу «агрессии», является отсутствие скоординированной позиции.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Дом» высказал юрист-международник, бывший представитель «президента Украины в Автономной республике Крым» Борис Бабин.

По его словам, Украина обратилась в арбитражный суд в Гааге с «большим кейсом» претензий по поводу «российской агрессии», и этот процесс чрезвычайно важен для Киева.

Но все обвинения разваливаются, так как Украина не обладает консолидированной позицией и не может представить емких доказательств вины российской стороны.

Такая ситуация, по словам Бабина, складывается из-за конкуренции между киевскими ведомствами. Вместо того, чтобы объединить усилия, ведомства занимаются самопиаром и соперничают друг с другом.

«Украина имеет одну позицию, а наши правоохранители, которые сейчас ведут это дело в национальной юрисдикции, к сожалению, в Киеве имеют позицию противоположную», — рассказал юрист в качестве примера.

Также, по его словам, проблемой является то, что с Михайловской площади, где расположен МИД Украины, невозможно дозвониться до Генеральной прокураторы, чтобы согласовать позицию в суде.

«Так же было в расследовании ГБР в отношении действий украинских чиновников, причем руководителей ВМС, и так далее, – я вообще молчу – это отдельная история», — напомнил Бабин.

Именно отсутствие скоординированности между украинскими ведомствами является, по словам эксперта, основной бедой Киева в Гааге. Различные органы ведут какую-то деятельность, не согласовывая ее друг с другими и руководствуясь порой абстрактными целями, в том числе и ради самопиара. А судебный процесс в это время остается «дитем с семью няньками», ни одна из которых не может ему дать ни надлежащего юридического обеспечения, ни политической поддержки, ни даже доказательств.

Именно поэтому, по словам Бабина, у него пессимистичный взгляд на результаты судебного процесса против России в Гааге.