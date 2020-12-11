Лауреатом премии "ТЭФИ-Капитал" стало ФБА "Экономика сегодня"

Торжественное награждение победителей Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-капитал" прошло в Уфе. ФБА "Экономика сегодня" стало одним из финалистов номинации "Интернет проект".

Торжественное награждение победителей Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-капитал" прошло в Уфе. ФБА "Экономика сегодня" стало одним из финалистов номинации "Интернет проект".

Церемонию награждения посетил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук. Ее соучредителем является ФБА "Экономика сегодня". Главный редактор издания Елена Васильева и ее коллеги получили поздравления от Столярчука. Профессионализм сотрудников "Экономики сегодня" отметили члены авторитетного жюри.

"В 2020 году финалистами премии "ТЭФИ-Капитал" в номинации "Интернет-проект" стали наши коллеги, соучредители Медиагруппы "Патриот" – Федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", — отметил Столярчук.

Премия "ТЭФИ-Капитал" включается в себя девять номинаций. Мероприятие проводится ежегодно. В 2020 году в финал премии вошли 27 участников из 171, ведущими церемонии стали Татьяна Веденеева и Кирилл Набутов. Целью премии является поощрение самых ярких представителей СМИ.