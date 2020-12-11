Турция установила новый рекорд по смертям от COVID-19

Минздрав Турции фиксирует все больше летальных исходов среди больных коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 30 424 случая COVID-19.

Минздрав Турции фиксирует все больше летальных исходов среди больных коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 30 424 случая COVID-19.

Из медицинских учреждений выписали еще 5232 человек. Несмотря на усилия турецких медиков, далеко не всех пациентов с коронавирусом удается спасти. За последние 24 часа в стране скончались 220 человек с подтвержденным COVID-19, пишет Федеральное агентство новостей.

Состояние еще 5943 человек оценивается как тяжелое. Медики неоднократно призывали турецкое правительство закрыть границы и ввести ограничения в связи с обострением ситуации на фоне пандемии коронавируса. Больницы Башакшехир Чам и Сакура полностью загружены. В связи с этим медики вышли на митинг в Стамбуле.