Рудяков рассказал, чем обусловлены столкновения на российско-украинской границе

В ночь на 4 декабря трое вооруженных нарушителей попытались пересечь границу с Россией.

Перестрелка на границе Украины и России в ночь на 4 декабря — не единичный случай. Киев ведет диверсионно-разведывательную деятельность, а потому столкновения будут продолжаться. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что трое вооруженных нарушителей попытались перейти границу России на участке пограничного управления органа по Белгородской и Воронежской областям. При перестрелке один нападавший погиб, двое скрылись на территории Украины.

По словам Рудякова, как правило, такие ситуации скрыты от глаз широкой общественности. Произошедший случай появился в открытых источниках только потому, что явился боестолкновением.

«Это не единичный случай. Это закрытая тема, и в открытые источники поступает мало информации. Но если судить по тому, что курсирует в открытых источниках, то украинские спецслужбы ведут диверсионно-разведывательную деятельность. Это одна из линий поведения в отношениях с Россией, и она будет продолжаться», — не сомневается Рудяков.

Кроме того, эксперт рассказал, надолго ли воцарилось сегодняшнее перемирие в Донбассе.

«“Перемирием” его можно назвать лишь в рабочем режиме. Правильно это называется “усиленный режим прекращения огня”, и он уже продолжается с 27 июля. Если верить отчетам миссии ОБСЕ, то инцидентов сейчас немного, и этот режим будет продолжен», — объяснил Рудяков.

Впрочем, эксперт обратил внимание, что установленный режим до сих пор не способствует полноценному установлению мира:

«Когда вводился этот режим прекращения огня, он рассматривался не только как самостоятельный элемент перемирия, но и как площадка к полноценному установлению мира, с которой можно двигаться к полноценному политическому урегулированию. Этого как раз нет».

По этой причине, продолжил Рудяков, риски, что «перемирие» будет сорвано в январе-феврале, по-прежнему существуют.