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18:59   11 Декабря 2020
Происшествия

Следком возбудил дело после взрыва у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

Следком возбудил дело после взрыва у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

Злоумышленник принес представляющее опасность устройство к силовикам в поселке Учкекен, расположенном в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики.

Предполагаемый преступник погиб после получения несовместимых с жизнью травм во время детонации. Еще шесть сотрудников силовых структур получили осколочные раны. Пострадавшим оказали помощь вызванные на место происшествия медики.

Следователи уже приступили к расследованию всех обстоятельств произошедшего. Они возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное изготовление взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным сведениям, виновник события мог состоять в экстремистской группировке. Он приехал на машине, номера которой принадлежат другому автомобилю.

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#ск #фсб #взрыв

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