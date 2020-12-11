Следком возбудил дело после взрыва у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

Злоумышленник принес представляющее опасность устройство к силовикам в поселке Учкекен, расположенном в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики.

Злоумышленник принес представляющее опасность устройство к силовикам в поселке Учкекен, расположенном в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики.

Предполагаемый преступник погиб после получения несовместимых с жизнью травм во время детонации. Еще шесть сотрудников силовых структур получили осколочные раны. Пострадавшим оказали помощь вызванные на место происшествия медики.

Следователи уже приступили к расследованию всех обстоятельств произошедшего. Они возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное изготовление взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным сведениям, виновник события мог состоять в экстремистской группировке. Он приехал на машине, номера которой принадлежат другому автомобилю.