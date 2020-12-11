Врач предрек России новую вспышку заболеваемости после пандемии COVID-19

Заболеваемость туберкулезом может вырасти в России в 2021 году из-за приостановки диспансеризации на фоне пандемии COVID-19, сообщил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев.

Заболеваемость туберкулезом может вырасти в России в 2021 году из-за приостановки диспансеризации на фоне пандемии COVID-19, сообщил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев.

По его словам, от всплеска новых случаев туберкулеза едва ли сможет спасти даже сложившаяся эпидситуация по нему, которая в последние годы в стране существенно улучшилась.

"В период коронавируса ввели ограничение на многие мероприятия и приостановили диспансеризацию. У нас на 35% сократилось количество профилактических осмотров. Если сейчас до конца года удастся выйти на показатель диспансеризации на 60%, это будет очень хорошо", — сказал Фадеев в комментарии порталу "Чита.ру".

По его словам, раньше диспансеризация составляла 86%, а теперь 60%. При этом речь идет о неполном выявлении заболевших — туберкулез диагностируют не у всех, кто действительно заражен. В результате те, кто должен получать лечение, могут не знать, что больны, и распространять инфекцию.

Фадеев напомнил, что обнаружить заболевание на начальной стадии можно только посредством флюорографии, поскольку симптомы отсутствуют. При наличии кашля, слабости и других проявлений медики говорят о "большом и распространенном туберкулезном процессе".

В 2021 году специалисты ожидают рост больных за счет числа тех, кто своевременно не прошел диспансеризацию. Во всем мире и в РФ увеличение заболеваемости и смертности от туберкулеза в будущем году прогнозируют на 20%. Фадеев подчеркнул, что к вероятной пандемии готовиться "нужно сейчас".