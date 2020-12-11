Заслуженный врач РФ назвал опасность тестов на COVID-19 в домашних условиях

По словам пульмонолога, тесты на коронавирус могут быть некачественными и ввести в заблуждение.

Минздрав России рекомендовал обращаться в специализированные учреждения, для проведения тестов на COVID-19, поскольку эффективность домашних тестов не доказана. Кроме того, около 30-40% тестов дают ложный отрицательный результат, что говорит о неправильном заборе биоматериала, сообщили чиновники.

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко убежден что тесты на COVID-19 в «сомнительных» медицинских центрах могут оказаться некачественными и ввести в заблуждение.

«Там не известно, что применяют в качестве маркера этих реакций <…> А кто приносит на дом, ну вот слово “коммерческое” — это делать деньги, а как они будут делаться, коммерческие организации не интересует. Чем больше они всучат этого поганого "добра", тем больше денег они получат» — объяснил заслуженный врач.

По данным на 10 декабря, российские медики провели более 81 млн тестов на COVID-19. За прошедшие сутки было сделано 499 тысяч исследований.