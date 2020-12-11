Лолита в экстремально коротком платье прокатилась на быке

Исполнительница хита "Ориентация север" Лолита Милявская показала поклонникам новое забавное видео в коротком красном платье и восхитила их.

Исполнительница хита "Ориентация север" Лолита Милявская показала поклонникам новое забавное видео в коротком красном платье и восхитила их.

Эстрадная певица сообщила фанатам, что снялась в новогоднем выпуске YouTube-шоу блогера Петра Плоскова. Ради эффектного кадра она даже "прокатилась" на популярном у наездников аттракционе — механическом быке. После съемок артистка рассказала, что мечтала это сделать с того момента, как посмотрела клип певицы Мадонны.

В кадре Лолита сидит на быке не одна. За спиной у нее находится блогер Василий Шакулин, который сначала нежно обнимает Милявскую за талию, но затем теряет равновесие и падает на батуты.

"У меня была мечта когда-то посидеть на таком быке после клипа Мадонны! Что из этого вышло, узнаете только 31-го в ночь.⁣⁣ Как круто, когда рядом молодежь, которая относится к тебе с обожанием", — заявила Лолита Милявская.

Артистка пожелала блогерам больше "творческих дурачеств" и поблагодарила за съемки. Поклонники Лолиты положительно отреагировали на ролик и заявили, что теперь ждут новогоднюю ночь, чтобы узнать, для чего Лолита оседлала железного быка в программе Плоскова.