Мэр Москвы предоставит Мосгордуме отчет о работе правительства за 2019 год

Отчет мэра Москвы Сергея Собянина за 2019 год заслушают на заседании Московской городской думы 16 декабря. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Отчет мэра Москвы Сергея Собянина за 2019 год заслушают на заседании Московской городской думы 16 декабря. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Депутаты Мосгордумы заслушают отчет мэра о результатах деятельности правительства столицы 16 декабря. Затем каждое депутатское объединение сможет задать Собянину интересующие вопросы. В седьмом созыве Мосгордумы участвует пять фракций и депутатских объединений.

Ежегодное выступление мэра Москвы проводится согласно городскому уставу.