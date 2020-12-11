Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:36   11 Декабря 2020
Общество

Мэр Москвы предоставит Мосгордуме отчет о работе правительства за 2019 год

Мэр Москвы предоставит Мосгордуме отчет о работе правительства за 2019 год

Отчет мэра Москвы Сергея Собянина за 2019 год заслушают на заседании Московской городской думы 16 декабря. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Депутаты Мосгордумы заслушают отчет мэра о результатах деятельности правительства столицы 16 декабря. Затем каждое депутатское объединение сможет задать Собянину интересующие вопросы. В седьмом созыве Мосгордумы участвует пять фракций и депутатских объединений.

Ежегодное выступление мэра Москвы проводится согласно городскому уставу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#собянин #мэр #отчет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров