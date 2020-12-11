Заслуженный врач РФ рассказал, почему вакцина «Спутник V» безопасна для аллергиков

В Москве 14 декабря откроется запись на вакцинацию для граждан из групп риска.

С 14 декабря, в Москве открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для жителей столицы из групп риска, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг. По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих», — написал мэр.

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» согласился, что чем быстрее произойдет вакцинация, тем лучше. Кроме того, собеседник заверил, что аллергикам не нужно опасаться побочных эффектов вакцины «Спутник V».

«Надо защищать людей от инфекции, которую мы не можем обычными методами предотвратить. Живы будут аллергики все. Сейчас вакцины делаются с особой долей очистки <…> Для того чтобы люди вакцинировались, выпускают такую форму вакцины, которая уже доказана, что она безопасна. Если бы были опасные профилактические какие-то мероприятия, то их бы не выпускали, не дали бы хода для массового потребления», — объяснил Карабиненко.

Скепсис Запада по поводу эффективности российской вакцины заслуженный врач объясняет политическими играми.

«Это очень большие деньги, триллионы будут стоить эти вакцины. Ну и рынок свой надо расширять, а не нашими русскими вакцинами заменять», — сказал собеседник ПС.

В начале декабря правительство России объявило о начале масштабной вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V». Уже с 5-го декабря вакцинация началась в Москве.