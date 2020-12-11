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18:31   11 Декабря 2020
Происшествия

Разбойника с ножом задержали после нападения на мужчину в Подмосковье

Разбойника с ножом задержали после нападения на мужчину в Подмосковье

Сотрудники следственного отдела в городе Клин задержали ранее судимого 20-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника пункта приема металлолома. 

Об инциденте в полицию сообщил сам пострадавший. По его словам, преступник забежал в помещение, ударил его два раза ножом, украл 70 тысяч рублей и скрылся, передает Vmo24.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Мужчину задержали по месту жительства. Во время обыска в квартире нашли орудие преступления. В настоящий момент злоумышленник находится под стражей. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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