Умершего от COVID-19 режиссера Ким Ки Дука назвали поэтом мирового кино

Кинокритик Егор Беликов назвал умершего от коронавируса корейского кинорежиссера Ким Ки Дука "одним из главных поэтов мирового кино".

Кинокритик Егор Беликов назвал умершего от коронавируса корейского кинорежиссера Ким Ки Дука "одним из главных поэтов мирового кино".

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался на 60-м году жизни. Российскому зрителю он больше всего полюбился за такие ленты, как "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Пустой дом", "Пьета", пишет телеканал "360". Кинокритик Егор Беликов в разговоре с журналистами издания назвал деятеля киноиндустрии "одним из главных поэтов мирового кино".

"Он всегда снимал очень лирические картины, очень созерцательные, зачастую мизантропические", — рассказал кинокритик.

Он подчеркнул, что в последнее время Ким Ки Дук стал часто приезжать в Россию, а свою последнюю ленту снимал в Казахстане. По словам Беликова, для всех поклонников смерть режиссера от COVID-19 стала неожиданностью.