Идею Гордона о возврате Донбасса встретили смехом в эфире украинского ТВ

Журналист предложил перевезти желающих уехать из ЛДНР на территорию Украины за счет государства.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, известный антироссийской риторикой, рассмешил ведущих телеканала «Наш». В прямом эфире он высказал идею о том, что Украина может обеспечить жильем всех желающих уехать с Донбасса.

Во время программы к Гордону обратился один из телезрителей Василий Василевич из Черновицкой области. Он поблагодарил журналиста за «патриотизм» и попросил высказать свое мнение насчет конфликта в Донбассе.

В свою очередь журналист заявил, что необходимо провести границу между ЛДНР и оставшейся частью Украины, а всех жителей «оккупированной» территории перевезти в Киев.

«Поскольку все переговоры по Донбассу ведут в никуда, поскольку Путин отдавать Донбасс не собирается и у него много условий, я говорил об этом Зеленскому полтора года назад лично: временно поставить, условно говоря, стену между оставшейся частью Украины и оккупированным Донбассом. Всех жителей Донбасса, которые хотят жить в Украине, перевезти за счет государства в Украину. Перевезти всех, кто хочет сюда, обеспечить работой, жильем», — отметил Гордон.

Слова журналиста скептически восприняли ведущие программы. В частности, Максим Назаров поинтересовался у собеседника, оценивал ли он, сколько это будет стоить.

«Просто я видел цифры – полмиллиона переселенцев назад поехали, потому что их государство “кинуло”», — заметил Назаров.

Впрочем, по мнению Гордона «процветающую экономику» на Украине построить возможно и за пять лет:

«И на эту процветающую экономику слетятся все — и Крым, и Донбасс. Государство Украина должно обратиться к гражданам Украины на оккупированной части Донбасса: уважаемые граждане Украины, в силу сложившейся ситуации, мы, государство Украина обращаемся ко всем – кто хочет уехать из Донбасса и жить в Украине, мы всех перевозим. Что еще добавить? Где деньги взять? Это не слова».

Также журналист подчеркнул, что для этого стране не понадобятся и транши Международного валютного фонда (МВФ).

«А если не воровать везде, окажется, на переселенцев есть огромные деньги», — подытожил эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович призвал украинские власти «выгнать из страны» МВФ, поскольку организация под видом помощи фактически убивает украинскую экономику.

«Украина как дойная корова»: партия Медведчука организовала протест против сотрудничества с МВФ https://t.co/YyU4UeYaWA pic.twitter.com/IsIMRyQnDL — Replyua.net (@replyua) December 10, 2020

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» его поддержал директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, Киеву также необходимо отказаться от политических требований организации, которая помимо финансовой «помощи» контролирует еще и все действия страны в экономике.