18:17 11 Декабря 2020Общество
Путин заявил о намерении пересмотреть дело "Нового величия"
Президент РФ Владимир Путин считает, что дело "Нового величия" об экстремизме можно "проработать еще раз". Вместе с тем он отметил, что россиян необходимо защитить от экстремизма.
Президент РФ Владимир Путин считает, что дело "Нового величия" об экстремизме можно "проработать еще раз". Вместе с тем он отметил, что россиян необходимо защитить от экстремизма.
Российский лидер назвал провокации и подготовку каких-либо боевых акций, где присутствуют взрывчатые устройства, либо оружие, "тонкой вещью". Он попросил правоохранителей страны провести еще одного расследование.
"Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим еще раз", — высказался Путин, комментируя дело "Нового величия".