Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:17   11 Декабря 2020
Общество

Путин заявил о намерении пересмотреть дело "Нового величия"

Путин заявил о намерении пересмотреть дело "Нового величия"

Президент РФ Владимир Путин считает, что дело "Нового величия" об экстремизме можно "проработать еще раз". Вместе с тем он отметил, что россиян необходимо защитить от экстремизма.

Российский лидер назвал провокации и подготовку каких-либо боевых акций, где присутствуют взрывчатые устройства, либо оружие, "тонкой вещью". Он попросил правоохранителей страны провести еще одного расследование.

"Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим еще раз", — высказался Путин, комментируя дело "Нового величия".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #экстремизм #новое величие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров