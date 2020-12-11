Путин заявил о намерении пересмотреть дело "Нового величия"

Президент РФ Владимир Путин считает, что дело "Нового величия" об экстремизме можно "проработать еще раз". Вместе с тем он отметил, что россиян необходимо защитить от экстремизма.

Президент РФ Владимир Путин считает, что дело "Нового величия" об экстремизме можно "проработать еще раз". Вместе с тем он отметил, что россиян необходимо защитить от экстремизма.

Российский лидер назвал провокации и подготовку каких-либо боевых акций, где присутствуют взрывчатые устройства, либо оружие, "тонкой вещью". Он попросил правоохранителей страны провести еще одного расследование.