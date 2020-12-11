Депутат Думы высказался об отказе жителей Агидели работать

Депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов прокомментировал отказ жителей башкирского города Агидель работать.

Депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов прокомментировал отказ жителей башкирского города Агидель работать.

Ранее глава населенного пункта Фанис Гильванов рассказал, что жители не хотят занимать вакансии, хотя в городе есть много пустующих рабочих мест. Агидельцы не устраиваются ни в поликлиники, ни в магазины, ни на предприятия общественного транспорта, ни в полицию, ни в сферу ЖКХ. Мэр написал, что так они скоро лишатся больниц, школ и детских садов.

В комментариях под постом Гильванова пользователи пожаловались, что в Агидели очень низкая зарплата. Ее не хватает даже на то, чтобы покрыть налоги, услуги ЖКХ и прокормить семью. Максимальная сумма — 20 тысяч рублей. Более высокую плату предлагают врачам в городской больнице Нефтекамска, которая находится на территории Агидели.

Из-за проблем с рабочими местами и оплатой труда население башкирского города стремительно сокращается. Ярослав Нилов рассказал телеканалу "360", что эта проблема является системной. Жители многих регионов России сталкиваются с низкими зарплатами или плохой обеспеченностью рабочими местами.