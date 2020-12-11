Минздрав РФ назвал безвредную дозу шампанского на Новый год

Один бокал шампанского во время празднования Нового года является оптимальной дозой для человека.

Один бокал шампанского во время празднования Нового года является оптимальной дозой для человека.

При этом, если человек является пожилым, то ему стоит ограничиться половиной бокала шампанского. Об этом изданию NEWS.ru рассказал главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Он отметил, что празднование Нового года должно начинаться с хорошего застолья.

"При этом нельзя забывать о чувстве меры. Пробуйте все, но по чуть-чуть, если у вас нет никаких противопоказаний. Если есть какие-то заболевания, то нужно относиться к еде и алкоголю крайне осторожно", — заявил специалист.

Главный диетолог Минздрава РФ также назвал категорию людей, которой нельзя употреблять шампанское. По его словам, это люди с поражением печени, желудочно-кишечного тракта, а также с нарушениями центральной нервной системы и с психическими заболеваниями.