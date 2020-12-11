Перенджиев рассказал о последствиях вывода российских миротворцев из ПМР

Если из Приднестровья уйдут российские миротворцы, в Молдавии вспыхнет гражданская война, которая может перекинуться на Украину, в Румынию, а потом уже заполыхает вся Европа

Если из Приднестровья уйдут российские миротворцы, в Молдавии вспыхнет гражданская война, которая может перекинуться на Украину, в Румынию, а потом уже заполыхает вся Европа

Об этом в беседе с информационным агентством Nation News заявил военный эксперт, член экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее за вывод российских миротворцев с территории Приднестровской Молдавской Республики, а также за утилизацию размещенных там складов с боеприпасами выступила избранный президент Молдавии Майя Санду. По ее мнению, для поддержания мира в регионе будет достаточно гражданских наблюдателей ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Комментируя эти высказывания Санду, Перенджиев напомнил, что на территории Молдавии находится большое количество оружия и складов боеприпасов, которые находится под охраной российских миротворцев. Если же российские военные из Молдавии уйдут, все это оружие и боеприпасы разлетится по всей республике.

«Помимо гражданской войны, там начнется такой криминал, что мало не покажется и Украине, и Польше, и Румынии. Вооруженные группировки – это очень серьезно. Все это чревато как раз для самой Европы», — подчеркнул военный эксперт.

Именно поэтому все страны должны наоборот – выступать за то, чтобы российские миротворцы оставались в Молдавии, добавил Перенджиев. Потому, что наши миротворцы обеспечивают мир для всей Европы.

А странам Вышеградской группы – Польше, Чехии, Словакии и Венгрии – эксперт советует призадуматься, чем именно им грозит уход из Приднестровья российских миротворцев и подать голоса за то, чтобы они там оставались.

Вспыхнувшая в Молдавии в случае ухода российских военных гражданская война перекинется на соседние страны – Украины и Румынию, после чего она может прокатиться по всей Европе.

«Этот вариант нельзя исключать. Уход российских миротворцев — это открытие ящика пандоры, неизвестно, как это аукнется самой Украине», — добавил военный эксперт в заключение.

Напомним, ранее Александр Перенджиев, комментируя требования вывести российских миротворцев из Приднестровья, отметил, что и в Киеве, и в Кишиневе почему-то считают, что Россия, оставляя в ПМР Оперативную группу войску выступает таким образом против территориальной целостности Молдавии. Но на самом деле, уверен эксперт, это не так. Молдавия столкнется с расколом войной как раз в ом случае, если наши миротворцы уйдут из Приднестровья.