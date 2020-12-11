Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на Новый год

Жители России получат возможность отдохнуть на Новый год за рубежом, однако выбор стран будет ограничен, считает вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Жители России получат возможность отдохнуть на Новый год за рубежом, однако выбор стран будет ограничен, считает вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Среди зарубежных мест отдыха лидируют ОАЭ, Куба, Мальдивы и Турция. При этом большинство туристов продолжают отдавать предпочтение отдыху внутри Российской Федерации. Рост продаж билетов по направлениям по РФ вырос на 40% за счет стимулирующей программы начисления кешбэка.

"Даже ограничения по времени работы ресторанов не повлияли на спрос на такие курорты, как Шерегеш, Домбай, Приэльбрусье, Абзаково, Белокуриха. Из городов популярны Казань, Калининград", — рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туристических операторов России.

Снижение цен на авиабилеты, на 20-40% по сравнению с 2019 годом, также способствовало увеличению спроса на путешествия внутри страны. При этом стоимость поездки за границу выросла на 20-30% из-за перемен в курсах иностранных валют, напомнил Горин.