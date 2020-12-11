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18:05   11 Декабря 2020
Политика

Киев отметил важность участия Москвы в переговорах по Донбассу

Киев отметил важность участия Москвы в переговорах по Донбассу

Власти Украины считают важным участие России в переговорах по Донбассу, несмотря на то, что явный прогресс в этом процессе пока не наблюдается.

Такое заявление сделал советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Алексей Арестович.

"Для нас самое важное то, что Россия до сих пор сохраняет процесс, и фактически мы можем констатировать, что дела идут по плану "А", — сказал он на пресс-конференции.

Арестович указал, что переговорный процесс продвигается по миллиметру, но он все-таки есть.

Украина собирается предложить конкретные действия по урегулированию ситуации на востоке страны. Такое заявление сделал глава киевской делегации на переговорах Леонид Кравчук.

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#россия #донбасс #украина

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