Завершено расследование уголовного дела бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина

Бывший вице-премьер Крыма Нахлупин через помощников организовал получение взятки за выигрыш "нужных" компаний на 28 тендерах в рамках реализации мероприятий ФЦП.

Бывший вице-премьер Крыма Нахлупин через помощников организовал получение взятки за выигрыш "нужных" компаний на 28 тендерах в рамках реализации мероприятий ФЦП.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и его сообщников о взяточничестве, сообщает ведомство.

По версии следствия, в период 2017–2018 годов Нахлупин организовал посредством сообщников Валентина Д. и Ярослава С. получение взятки в сумме более 16 млн рублей. За денежное вознаграждение фигуранты уголовного дела обеспечивали победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.

Подозреваемый Нахлупин был задержан в Москве в 2018 году. Следственные мероприятия закончены. Дело передано в суд для избрания меры пресечения.